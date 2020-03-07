Лідер Карпат не допоможе команді у львівському дербі

Один з ключових гравців команди Романа Санжара не допоможе "левам" у ключовому матчі чемпіонату.

Півзахисник львівських Карпат Єгор Назарина не допоможе "зелено-білим" у матчі проти Львова, повідомляє офіціний сайт клубу.

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22-річний гравець отримав у минулому турі у матчі проти Олександрії четверте попередження у цьому сезоні та вимушений пропустити львівське дербі. Натомість зможе допомогти своїй команді досвідчений хавбек Геннадій Пасіч – попередній поєдинок футболіст пропускав через дискваліфікацію.

Нагадаємо, львівське дербі відбудеться у неділю, 8 березня, о 14:00, на стадіоні Україна. Карпати перед заключним туром посідають останню сходинку, набравши 12 очок, Львів з 19 балами – дев’ятий.

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