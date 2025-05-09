Лідер Інтера зробив заяву після виходу у фінал Ліги чемпіонів, розхваливши гравця суперника: "Ти монстр"
Захисник Інтера Алессандро Бастоні прокоментував вихід до фіналу Ліги чемпіонів після матчів із Барселоною.
"Тільки зараз я починаю усвідомлювати, який неймовірний подвиг ми здійснили у вівторок. Зусилля, які ми доклали на полі, були величезними – і все це було окуплено, навіть більше, незабутньою енергією наших уболівальників.
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Я вдячний кожному товаришу по команді за дух, прагнення, серце. Боротьба поруч з вами – це те, що робить кожну жертву, яку ми принесли з дитинства, вартою того.
Повага до наших суперників – вони продемонстрували неймовірну силу та серце.
І особлива згадка жахливо хорошій дитині. Ламін Ямаль ти монстр.
До зустрічі в Мюнхені. Дякую за все", – написав Бастоні на своїй сторінці в Instagram.
До слова, вирішальний матч турніру між Інтером і ПСЖ відбудеться 31 травня в Мюнхені на Альянц Арені.
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