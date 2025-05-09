"Тільки зараз я починаю усвідомлювати, який неймовірний подвиг ми здійснили у вівторок. Зусилля, які ми доклали на полі, були величезними – і все це було окуплено, навіть більше, незабутньою енергією наших уболівальників.

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Я вдячний кожному товаришу по команді за дух, прагнення, серце. Боротьба поруч з вами – це те, що робить кожну жертву, яку ми принесли з дитинства, вартою того.

Повага до наших суперників – вони продемонстрували неймовірну силу та серце.

І особлива згадка жахливо хорошій дитині. Ламін Ямаль ти монстр.

До зустрічі в Мюнхені. Дякую за все", – написав Бастоні на своїй сторінці в Instagram.

До слова, вирішальний матч турніру між Інтером і ПСЖ відбудеться 31 травня в Мюнхені на Альянц Арені.

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