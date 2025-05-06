Третій найкращий бомбардир Інтера у сезоні 2024/25, де команда Сімоне Індзагі знову впритул підійшла до перемоги в ЛЧ. А тут ще й не втрачені перспективи повторити тріумфальний 2010 рік Моурінью, коли вдалося взяти й Скудетто, й Лігу чемпіонів. Дюмфріс – перший в історії Інтера гравець, який оформив дубль у півфіналі найпрестижнішого єврокубка, повторив рідкісне досягнення свого попередника. Майкон у тій чемпіонській суперкоманді 2010 забив гол так само у ворота Барселони. Перший в історії такий захисник "нерадзуррі". Також правий фулбек. Багато знаків з минулого можуть вселяти надії в серця – тіфозі.

Барселона – Інтер – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Дюмфріс пропустив перед тим 8 матчів, але вийшов відразу в основі на півфінал ЛЧ, зігравши перед тим менше ніж пів години проти Довбика. І відразу ось так. Додав ще й гольовий пас до свого дуплету. А завелика довжина капців Мхітаряна вкрала в нього другий асист. Крім трьох результативних дій, що вже є феноменально для захисника у півфіналі Ліги чемпіонів, 29-річний футболіст повністю домінував у єдиноборствах: виграв 9 з 12, зокрема всі 5 – на другому поверсі. Дензел також мав найбільше дотиків у штрафному Барси (6). Тотальний футбол у всій красі.

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Він заявив про себе світу в доволі пізньому віці. Звісно, забивав і віддавав асисти за ПСВ доволі регулярно, але щоб так... У першому турі перенесеного на 2021 рік Євро-2020 Дюмфріс розривав оборону збірної України вже з 5 хвилини. Якимсь дивом 25-річний тоді латераль не оформив хет-трик. Гол прийшов лише на 85-й. Ох і натерпілися тоді Миколенко, Зінченко, а Зубков навіть травмувався у спробах зупинити динамічного фулбека. Після того відзначився ще й у воротах збірної Австрії. Мав найбільший показник очікуваних голів серед захисників на турнірі (майже 2), хоча вилетів з Нідерландами вже на стадії 1/8 фіналу. Однак саме проти команди Андрія Шевченка, схоже, остаточно переконав серйозні команди – треба брати.

До чемпіонату Європи його кликали в Евертон. Після турніру була вже навіть Баварія. Зрештою, Інтер заплатив скромні 14 мільйонів євро з копійками. Десь у Києві на таку суму навіть не подивилися б, але ПСВ не став заламувати ціну. Дюмфріс нарешті опинився там, де заслужив. Футболіст, на якого з насмішками дивилися партнери по Спарті. Всі дуже сумнівалися у здібностях гравця з "дерев'яною" технікою. А він ще й записував у нотатник свої показники та прогрес на тренуваннях, чим додав приводів для іронії.

Не дивилася на Дензела й збірна Нідерландів, хоча за молодіжку награв добрий десяток матчів. Тож він, хлопець не з гордих, вирішив почати міжнародний шлях з національною командою... Аруби у 2014 році. Зіграв 2 матчі, забив 1 гол. Добре, що тільки товариські. Тож право виступати за Нідерланди не зникло. La Gazzetta dello Sport порівняла Дюмфріса із криптовалютою, написавши: "Спочатку ніхто йому не довіряє, але краще в нього інвестувати". Дензел задоволено розсміявся, коли йому про це розповіли. У самого футболіста не найкращі спогади з біткоїнами. Тодішній партнер по ПСВ Коді Гакпо порадив інвестиції, які були не такими крутими, як їх рекламував майбутній вінгер Ліверпуля і чемпіон Англії.

Батько з Аруби. Мама з Суринаму – як ми знаємо з історії всіляких Гуллітів, плодовита земля на справжні футбольні діаманти, які відкопували Нідерланди. Зараз Дюмфріс уособлює недооцінений блиск Інтера, як пише The Athletic. Коли юний захисник поділився своєю мрією з партнерами по молодіжці Спарти Роттердам, йому в обличчя розсміялися. Колишній керівник академії клубу пригадує, що тоді в ньому зовсім не було видно майбутнього гравцях збірної Нідерландів, тож всі просто реготали з таких вигадок. Думали, що він радше застрягне в аматорах, куди перебрався у 18. А вже у 2023 році Дюмфріса хотіли переманити в Реал Мадрид.

Dumfries doubles the lead with an overhead bicycle kick pic.twitter.com/CJlS9P4X6f — (fan) Skye Sports Premier League (@skyeepl) May 1, 2025

Великий трав'яний вуж є символом Мілана як міста. Він також був зображений на емблемі Інтера до 1986 року. Дюмфріс так само непомітно підкрадається до штрафного майданчика суперників. Весь Інтер теж трохи як той вуж. Рідкісні гості у фіналах ЛЧ порівняно з Барселоною чи Реалом. Не ті, на кого ставлять азартні гравці. Ось уже другий півфінал ЛЧ за кілька років, а їх досі якось недооцінюють. Найкращу оборону сезону розбиває шедевральна атака імені Рафіньї та Ямаля? Вони відповідають голи Дюмфріса й Тюрама, на які можна дивитися вічно.

У системі ротації Індзагі він не завжди був залізно першим вибором, хоча багато що залежало від суперників. У поточному сезоні Дензел Сімоне десь навіть здивував, адже можна було очікувати більш захисного і стриманішого з вилазками в атаки Дарміана. Він не завжди був залізно першим вибором у системі ротації Індзагі, хоча багато що залежало від суперників. Сімоне десь навіть здивував, адже можна було очікувати більш захисного і стриманішого з вилазками в атаки Дарміана. Однак Дензел у поточному сезоні вже зіграв на 900 хвилин більше, ніж у минулому. Ввімкнув режим Титана. Як у фільмі з Дензелом Вашингтоном, на чию честь футболіста й назвали.

Дюмфріс скаржився, що у всієї його родини тверді ноги, а в нього – м’якші: "Мені іноді здається, що це трохи незграбно". Його батьки бачили Дензела саме актором. Не вийшло, хоча навряд чи про це хтось шкодує. Дюмфріс стабільно виконує головні ролі на полі. Як відзначає Marca, він виграє Оскар, але вже в рамках окремих матчів 0 MVP від комісії експертів УЄФА, ще тих гурманів кінодраматургії футболу. Але в нього неодмінно є більша мрія, яку хтось міг би поставити під сумнів, як тоді у Спарті.

Динамо може чекати в ЛЧ легший шлях, ніж зазвичай – хто суперники у кваліфікації, до якої все ближче