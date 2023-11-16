Аргентинський форвард Інтера Лаутаро Мартінес хоче отримувати до 7,5 мільйона євро на рік.

Бомбардир міланського Інтера Лаутаро Мартінес близький до продовження контракту з клубом, але футболіст хоче суттєвого підвищення зарплати. Про це повідомляє агент нападника Алехандро Камано.

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"Ми ведемо перемовини з Інтером про продовження контракту. Я впевнений, що досягнута угода задовольнить обидві сторони", – наводить слова агента журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Мартінес бажає домогтися підвищення зарплати за новим контрактом до 7,5 мільйона євро на рік. Чинна угода форварда з міланським клубом розрахована до кінця червня 2026 року.

Нагадаємо, Лаутаро в нинішньому сезоні провів 16 матчів у складі Інтера у всіх турнірах. Аргентинець відзначився 14 голами й однією результативною передачею.

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