Угода словацького оборонця з "нерадзуррі" завершується влітку. У 2022-му ПСЖ пропонував за нього 50 мільйонів євро, проте Інтер відмовився. Зараз міланський клуб втратить свого капітана безкоштовно.

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Інтер ще може отримати бодай якусь компенсацію, якщо погодиться відпустити Шкріняра в поточне трансферне вікно. Клуби ведуть відповідні перемовини – не виключено, що у найближчі два дні Мілан перебереться в Париж, а матч проти Кремонезе став для нього останнім у складі Інтера.

"Так, це правда. Я вже підписав контракт із ПСЖ. Чекаю, поки клуби досягнуть згоди", – заявив 27-річний оборонець.

Шкріняр виступає за Інтер з 2017 року, а перед тим пограв за Сампдорію та Жиліну. У сезоні 2022/23 вийшов на поле 27 разів, віддав гольовий пас.

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