Форвард команди з Петрового Ніка Сітчінава близький до зміни команди і чемпіонату.

Інгулець після завершення сезону може втратити одного зі своїх лідерів. Грузинський легіонер Ніка Сітчінава, контракт якого з українською командою завершується 30 червня, зацікавив кілька закордонних клубів.

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За повідомленням видання Meta Ratings, на 26-річного нападника звернули увагу декілька клубів з Молдавії, Угорщини та Росії. Зокрема, підписати Сітчінаву прагнуть Фехервар Петряка, Шериф Вернидуба, а також два представники чемпіонату Росії – Рубін і московське Динамо.

Цікаво, що у Ніка вже є досвід виступів у сусідній першості – у 2021-му він захищав кольори астраханського клубу Волгарь.

Нагадаємо, Сітчінава перейшов в Інгулець у січні 2016 року у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за українську команду 16 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі.

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