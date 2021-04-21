"Закінчується контракт з командою і якщо будуть конкретні пропозиції, звичайно, буду їх розглядати.

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Є інтерес і ведуться переговори з клубами з інших країн, але поки у нас є завдання і його треба вирішити. А після завершення чемпіонату буде час про це думати і вирішити, куди піду далі", – сказав Сітчінава у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомлялось, що на 26-річного нападника звернули увагу кілька клубів з Молдови, Угорщини та Росії. Зокрема, підписати Сітчінаву прагнуть Фехервар Івана Петряка, Шериф Юрія Вернидуба, а також два представники чемпіонату Росії – Рубін і московське Динамо.

До слова, у поточному сезоні грузинський легіонер провів за команду Сергія Лавриненка 18 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі.

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