Лідер Евертона Бейнс оголосив про завершення кар'єри

35-річний фланговий виконавець завершив кар'єру, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Бейнс провів 13 сезонів у складі "ірисок". За цей час він зіграв 420 поєдинків за Евертон у всіх турнірах, у яких забив 39 м'ячів і віддав 67 результативних передач. Саме з Гудісон Парк оборонець отримав дебютний виклик до збірної Англії, за яку встиг зіграти 30 матчів (1 гол). Із Евертоном Бейнс дійшов до фіналу Кубка Англії сезону 2008/09, а також двічі був визнаний гравцем року команди. На професіональному рівні ж він дебютував у Вігані в 2002 році, з яким пройшов шлях із Ліги 1 до АПЛ.

У нинішньому сезоні Лейтон Бейнс провів лише 9 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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| Leighton Baines has announced his retirement from football.



Thank you for everything, Leighton. pic.twitter.com/mhYYWiPHHB — Everton (@Everton) July 26, 2020