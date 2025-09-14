– У матчі з Оболонню на поле кидали вату, а на трибунах був банер про Бленуце. Після забитого м’яча ви якраз підбігли до вболівальників Динамо, де був цей банер.

– Так, я бачив. Це зрозуміла позиція вболівальників, тому що тут ще казати. Але це наш гравець, наш партнер по команді, ми маємо працювати. Тим паче, коли він підписав контракт – вийшло відео, і Динамо прокоментувало все.

Вболівальники Динамо влаштували жорсткий прийом Бленуце – Шовковський став на захист гравця

– А ви спілкувалися з ним? Яка у нього позиція? Ви не запитували всередині команди?

– Я не встиг з ним поспілкуватися, тому що він приїхав, тренування, а потім вже заїзд і гра. Тобто такого не було. Але тренери з ним спілкувалися, і у нього позиція проукраїнська, – сказав Караваєв у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, 23-річний румунський нападник дебютував за Динамо у матчі з Оболонню, вийшовши на заміну замість Андрія Ярмоленка на 78-й хвилині. Вболівальники "гаряче" зустріли новачка, який раніше зашкварився репостами в TikTok висловлювань пропагандиста Владіміра Соловйова про владу Молдови, де народився Владислав. А дружина Бленуце раніше поширювала відео з кремлівським диктатором Путіним. Попри вибачення і заяву про повну підтримку України ультрас Динамо оголосили Владиславу вендету.

Динамо у доданий час втратило перемогу над Оболонню – Буяльський оформив дубль асистів, ювілейний гол Караваєва