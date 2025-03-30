"Хочеться, щоб Ванат став найкращим бомбардиром УПЛ, він на це заслуговує. Але Буяльський – іншого формату футболіст.

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Таке відчуття, що в нього очі десь на потилиці, і він бачить на 360 градусів. Я дуже радий, що наша команда виграла і хлопці забивають, але трохи розчарований, що я не забиваю. Трохи дьогтю в цей момент потрапило. Тому треба працювати і, сподіваюся, все буде", – заявив Владислав Кабаєв в інтерв'ю для Football Hub.

Нагадаємо, що Динамо 29 березня у матчі 22 туру чемпіонату України здолало Рух і наблизилось до чемпіонства. Кияни зберігають відрив в 4 очки від Олександрії та посідають перше місце у турнірній таблиці УПЛ.

Динамо легко обіграло Рух та зберегло відрив – Буяльський шикарно асистував Ванату і забив сам