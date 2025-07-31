Футбольна обсерваторія CIES Football Obs проаналізувала результати гравців до 21 року в повітряних дуелях, які зіграли не менше тисячі хвилин.

Українські клуби потрапили в єврокубковий рейтинг за цікавим показником – поряд Сербія і Білорусь

Очолив список 19-річний Йон Мартін з Реал Сосьєдада. Його показник – 89,8%. Друге місце закріпив за собою Тарас Михавко з Динамо (86,2%). А замикає трійку – Ейвінд Хелланд із Бранна.

Варто зауважити, що Дін Хьойсен, який змінив Борнмут на Реал, розташувався на п'ятій сходинці рейтингу з показником 84,1%. Пау Кубарсі (83,3) з Барселони перебуває на восьмому місці у списку.

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