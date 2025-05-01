"З Артемом у нас була хімія. Я іноді навіть з заплющеними очима знав, де він може перебувати.

Жирона може визволити Довбика з Італії – Рома визначилася з ціною за українця

У матчі, коли ми перемогли Минай, я не дивився, на кого подаю. Я знав, що Довбик буде на дальній стійці. Після гри він сказав мені, що знав, що я туди подам, а я – що знав, що він там буде. Він любить з дальньої стійки набігати й забивати.

Коли Довбик ставить корпус – особливо коли захисник невеликого змісту й не міцний – то ти можеш просто в нього давати, тоді він може сам розвертатися, а ти можеш вбігати. Якщо його так не використовувати, то як інакше?

Дуже тяжко в чемпіонаті Італії, бо його іноді відрізають і він взагалі один залишається і три центральні захисники. І коли йде подача, йому важко щось зробити. В Іспанії йому було набагато легше. Ми як в СК Дніпро-1 грали на нього, так і в Жироні", – сказав Піхальонок в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик у 43-х матчах за Рому забив 16 голів і віддав 4 асисти. Піхальонок за 28 поєдинків відзначився 6 м'ячами та 2 результативними передачами.

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