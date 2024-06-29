Фейєнорд розглядає Бражка як заміну своєму опорному хавбеку Матсу Віфферу, повідомляє Instagram-акаунт Geitjewieffer.

Шапаренка хочуть клуби АПЛ, Серії А та Ла Ліги, але не Лаціо – реальний інтерес є від 16-разового європейського чемпіона

Зазначається, що з Володимиром вже контактували, і той дав згоду. Залишилось домовитись з київським Динамо, адже контракт Бражка з киянами розрахований до 30 червня 2028 року.

До слова, Володимир зіграв у 33 матчах за Динамо в минулому сезоні, в яких відзначився 6 голами та 5 асистами. Бражко також зіграв у 2 поєдинках на Євро-2024 у складі збірної України (без результативних дій).

"Ці 4 очки – для статистики. Ваги вони не мають": блекаут України, пошуки Реброва, чи бракувало Мудрика і Циганкова