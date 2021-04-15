Головний тренер Десни Олександр Рябоконь розповів про кадрову ситуацію в команді перед поєдинком 22-го туру УПЛ проти Миная.

Як відомо, Тотовицький травмувався на останніх секундах переможного матчу з Олександрією. Андрій забив гол ударом п'ятою і одразу ж відчув біль. До слова, Тотовицький ділить 3-4 місця у списку найкращих бомбардирів УПЛ – після дубля у ворота команди Шарана в його активі 9 голів. Стільки ж у Шахаба, а Кулач та Циганков мають по 10 влучних ударів.

Два шедевральні голи п'ятою у відеоогляді матчу Десна – Олександрія – 4:1

Були побоювання, що травма 28-річного гравця є доволі серйозною, проте найгірші прогнози не справдилися.

"Не все добре у Калітвінцева,якого замінили наприкінці гри з Олександрією. Його шанси зіграти з Минаєм я оцінюю як 50 на 50. А ось Тотовицькому даю три-чотири відсотки. У нього пошкодження задньої поверхні стегна. Проблема є. Найближчий матч проти Миная він майже точно пропустить. А ось через тур зі Львовом, сподіваємося, все ж зіграє", – цитує Олександра Рябоконя ТаТоТаке.

Після 21-го туру Прем'єр-ліги Десна посідає 4 місце в турнірній таблиці, набравши 36 очок. Від Зорі, яка йде третьою, чернігівська команда відстає на 2 бали.

"Шеву знають навіть у Сомалі": страшні очі маніяка Онопрієнка, зустріч із Ескобаром – чи обдарував Блохін наркобарона?