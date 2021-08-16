"Думаю, так – вилучення допомогли Десні. Не сказав би, що перше зіграло на руку. Після нього трохи розслабилися, подумавши, що гра зроблена. А ось після того, як пропустили м'яч, зрозуміли, що рано закінчили грати. Довелося включати резерв. Друге вилучення виявилося на руку.

"Якщо за кожен мат і емоції давати червоні, то будуть вилучати по 4-5 гравців": Піхальонок обурений суворістю Монзуль

Вже після гри доводилося чути коментарі: мовляв, вилучень не було. Але, на мій погляд, перше з них, у Ді Франко, цілком заслужене – за дві жовті картки. Одне попередження було за фол на мені, інше – на Домбровському.

А Піхальонок був вилучений за розмови з рефері Катериною Монзуль. Ясна річ, коли розмовляєш з нею на підвищених тонах, та ще з матюками, то це чисті жовті картки. В обох випадках ніхто, крім самих футболістів СК Дніпро-1, не винен", – цитує Безбородька FanDay.

Десна у божевільному матчі з двома вилученнями дотиснула СК Дніпро-1 й очолила турнірну таблицю УПЛ