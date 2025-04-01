"Ракицький? Я гадаю, що він 100% допоможе в роздягальні й на полі. Просто дуже мало часу... Ярослав лише приїхав, я хочу його підтримати в нашій команді.

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Хочу, аби він нам допоміг якомога більше, швидко адаптувався. Він багато пропустив, але клас є клас. Що є, те не відняти", – сказав Рудько для Профутбол Digital.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький перейшов до одеського Чорноморця на правах вільного агента. До цього його останнім клубом був Шахтар, який він покинув у червні 2024 року. До слова, наразі "моряки" посідають 16-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 15-ма очками.

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