Бернлі запізнився з поданням фінансової звітності, через що Англійська футбольна ліга покарала клуб трансферним ембарго. Про це інформує офіційний сайт клубу. Згідно з ВВС, затримка з поданням звітності була пов'язана зі зміною аудиторів. Це зайняло більше часу, ніж очікувалося.

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Клуб заявив, що EFL не виявить проблем з рахунками. Наразі керівництво Бернлі співпрацює з організацією і робить усе можливе, щоб уже наступного місяця трансферне ембарго було знято. Саме в цей період Бернлі планує подавати заявку на його зняття.

Команда Венсана Компані лідирує в Чемпіоншипі з 80 очками в 36 матчах. Її відрив від другого місця становить 13 очок.

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