У середу, 13 серпня, відбувся матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Істанбул Башакшехір і Вікінгом (1:1).

Ліга конференцій, 3-й квал. раунд

Істанбул Башакшехір – Вікінг – 1:1 (перший матч – 3:1)

Голи: Зельке, 40 - Булут, 34 (автогол)

Після впевненої гостьової перемоги на штучному газоні Істанбул Башакшехір мав довести свою справу до кінця – і пройти норвезький Вікінг, який після 19 зіграних матчів несподівано лідирує у своєму чемпіонаті. Турецька команда змогла це зробити, але не без проблем.

Саме Вікінг забив першим у матчі-відповіді – в середині першого тайму правий захисник господарів Онур Булут у спробі вибити м'яч відправив його у сітку власних воріт.

Істанбулу Башакшехір вдалося зрівняти рахунок ще перед перервою – з передачі Ельдора Шомуродова відзначився екс-зірка Бундесліги Зельке, який діяв на вістрі. Екс-конкурент Артема Довбика по Ромі Шомуродов був змушений грати на лівому фланзі в схемі 4-1-4-1.

У плей-офф Істанбул Башакшехір зіграє з переможцем пари Спартак Трнава – Універсітатя Крайова.

