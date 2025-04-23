Автор забитого гола у ворота киян Богдан Бойчук поділився емоціями від історичного матчу з Динамо (1:4).

"Приємно, що забив, але ще не усвідомив, що забив киянам. Програли – цей гол нічого не дає.

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У перерві думали, що все реально, проте розуміли, що Динамо додасть. За деякі пропущені голи прикро, будемо аналізувати.

Мені здається, на тлі такого суперника непогано виглядали, але трохи поплили в другому таймі. Динамо – це Динамо, а ми лише йдемо на цей рівень", – сказав Бойчук у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, представник Першої ліги вийшов вперед в середині першого тайму і на перерву пішов перемагаючи. Однак по перерві чернівчани пропустили від суперника чотири сухих голи й попрощались з надіями вперше в історії вийти у фінал Кубка України.

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