"Я вдячний Брайтону за шанс потрапити в АПЛ. Вважаю, що я завжди викладався на повну за цю команду. Завжди граю серцем та з посмішкою.

Я наймолодший із 10-ти дітей, виріс у бідній сім’ї у Санта-Домінго в Еквадорі, і я завжди мріяв стати найкращим гравцем в історії країни. Пишаюся тим, що маю змогу принести Брайтону рекордну трансферну суму, яка дозволить клубу витратитися на нових гравців та допоможе у майбутньому.

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Вболівальники прийняли мене дуже добре, вони завжди будуть у моєму серці. Сподіваюся, вони зрозуміють, чому я хочу скористатися цією чудовою можливістю", – написав Кайседо в Instagram, додавши емблему Брайтона.

Фабріціо Романо повідомив, що після цієї заяви 21-річний півзахисник не з'явився на тренуванні. Найімовірніше, він пропустить матч Кубка Англії проти Ліверпуля.

За інформацією журналіста Саймона Стоуна, навіть такий вчинок Кайседо не змінив позиції Брайтона. "Чайки" не планують продавати футболіста у поточне вікно.

У сезоні 2022/23 Кайседо зіграв за Брайтон 21 матч у всіх турнірах. Забив 1 гол і віддав 1 асист. Контракт хавбека збірної Еквадору чинний до літа 2025-го, а інтерес до гравця проявляють Челсі та Арсенал. "Каноніри" пропонують 60 мільйонів фунтів, клуб Михайла Мудрика – на 5 млн менше.

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