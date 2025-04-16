Нападник Борусії Д Сергу Гірассі відзначився трьома голами у ворота Барселони у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, вставши в ряд з Андрієм Шевченко.

Дортмундці ледь не оформили камбек проти "кулес" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів, вигравши 3:1, але програвши за сумою двох зустрічей 3:5. Сергу Гірассі оформив хет-трик у грі.

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Французький форвард став лише п'ятим гравцем, якому вдалося тричі відзначитися в одному матчі проти Барселони в ЛЧ. Раніше три м'ячі каталонці пропускали від Аспірільї (Ньюкасл, 1997 р.), Андрія Шевченка (Динамо, 1997 р.), Кіліана Мбаппе (2021 р.), Павлідіса (Бенфіка, 2025 р.).

Нагадаємо, Сергу Гірассі у поточному сезоні Ліги чемпіонів за 14 матчів забив 13 голів. Наразі нападник Борусії Д є найкращим бомбардиром турніру.

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