"99 відсотків їхнього плану полягає в тому, щоб просто доставити м'яч Лукаку. Він чіпляється за м'яч, а решта команди підтримує його і таким чином просувається вперед.

Інтер – Борусія М – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Часом було важко тримати двох захисників на Лукаку, але вважаю, що ми непогано впорались. Таких гравців дуже важко стримати повністю. Так, він двічі забив, але і у нас були свої моменти. До матчу мало хто міг подумати, що нам вдасться щось здобути у грі проти Інтера", – цитує Хофманна Goal.

Нагадаємо, в наступному турі Ліги чемпіонів боротися з Інтером доведеться Шахтарю, а Борусія М зіграє проти Реала.

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