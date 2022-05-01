"Я дуже щасливий, що провів тут чотири роки, граючи на найвищому рівні. Сумно залишати клуб, у мене тут багато друзів та чудових товаришів по команді. Я був тут чотири роки, це багато.

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Зрештою, це життя футболіста. Я з нетерпінням чекаю на останню гру, але мені також буде дуже сумно", – цитує Вітселя BVBbuzz.

Додамо, що в поточному сезоні бельгієць провів 39 матчів, в яких віддав 2 результативні передачі. Одним з претендентів на хавбека вважається ЛА Гелаксі.

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