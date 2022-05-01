Лідер Борусії Д особисто підтвердив свій відхід влітку
Півзахисник Борусії Аксель Вітсель попередив фанатів про прощання після завершення сезону.
"Я дуже щасливий, що провів тут чотири роки, граючи на найвищому рівні. Сумно залишати клуб, у мене тут багато друзів та чудових товаришів по команді. Я був тут чотири роки, це багато.
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Зрештою, це життя футболіста. Я з нетерпінням чекаю на останню гру, але мені також буде дуже сумно", – цитує Вітселя BVBbuzz.
Додамо, що в поточному сезоні бельгієць провів 39 матчів, в яких віддав 2 результативні передачі. Одним з претендентів на хавбека вважається ЛА Гелаксі.
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