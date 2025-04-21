У коментарі виданню Kicker 28-річний німець заявив, що його рішення не змінювалося з самого початку сезону. "Усе було сказано з самого початку. Був момент, коли я ухвалив рішення не продовжувати контракт і не залишатися тут. Моє рішення не змінилося", – зазначив захисник.

Байєр офіційно дав відповідь щодо відходу Алонсо, озвучивши дату дедлайну

Раніше повідомлялося, що в послугах Та зацікавлені такі гранди європейського футболу як Реал, Барселона і Баварія. Вважається, що Йонатан може перебратися в Реал, якщо влітку мадридську команду очолить Хабі Алонсо.

У складі Байєра Та став чемпіоном Німеччини минулого сезону.

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