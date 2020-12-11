Лідер Байєра, хавбек Тоттенхема та ще 2 гравці претендують на титул гравця тижня Ліги Європи
УЄФА оголосив номінантів на приз найкращому гравцю 6-го туру групового етапу Ліги Європи.
Квартет гравців змагається за нагороду героя тижня у Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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За нагороду поборються півзахисник леверкузенського Байєра Леон Бейлі (2 голи), хавбек Тоттенхема Джованні Ло Чельсо (1 м'яч), форвард Хоффенхайма Максиміліан Байєр (дубль) і нападник софійського ЦСКА Алі Сове (2 м'ячі). Команди кожного з претендентів здобули перемоги й забили мінімум двічі. У попередньому турі найкращим став лідер атак французького Лілля Бурак Їлмаз.
До слова, жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться у понеділок, 14 грудня.
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