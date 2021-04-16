Захисник Баварії Йозуа Кімміх не хоче, щоб його майбутнє залежало від сторонніх осіб.

Футболіст вирішив припинити співпрацю з агентством fair-sport GmbH, яке представляло його інтереси. Кімміх планує вести переговори самостійно, повідомляє Goal. Німця не влаштовує, що посередники наживаються на футболістах, вибиваючи з клубів мільйони комісійних.

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"Це свідоме рішення, яке я ухвалив минулого року. Я для себе вирішив, що хочу ще рішучіше відстоювати свої цінності і погляди та нести свою особисту відповідальність. Крім того, я переконаний, що можу найкраще представити свою позицію іншим з точки зору змісту", – заявив Кімміх.

Додамо, що чинна угода Кімміха з Баварією розрахована до літа 2023 року. У поточному сезоні 26-річний гравець збірної Німеччини взяв участь в 33 матчах за мюнхенський клуб у всіх турнірах, в яких відзначився чотирма голами і 14-ма асистами.

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