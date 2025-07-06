Лідер Баварії розкритикував Доннарумму після травми Мусіали на КЧС: "Це було занадто ризиковано"
Голкіпер Баварії Мануель Нойєр висловився щодо дій колеги з ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми, який завдав страшної травми Джамалу Мусіалі.
"Ситуація, в якій не обов'язково було так грати! Це занадто ризиковано. Доннарумма розумів, що міг завдати травми супернику.
Мусіала отримав попередній діагноз щодо страшної травми
Я підійшов до нього і сказав: "Ти не хочеш підійти до нашого гравця?" З поваги так належить – підійти і побажати хлопцеві всього хорошого. У підсумку він це все ж зробив.
У таких випадках завжди важливо дотримуватися правил чесної гри. Я б відреагував по-іншому", – сказав Нойєр в інтерв'ю Sport.Sky.
Нагадаємо, після зіткнення з Доннаруммою Мусіала покинув поле на ношах. Є ймовірність, що у Джамала стався перелом малогомілкової кістки.
Баварія програла ПСЖ у чвертьфіналі Клубного ЧС-2025 з рахунком 0:2 та вилетіла з турніру.
ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду