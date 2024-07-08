Лідера Баварії прооперували – він страждав від болю і чекав закінчення Євро-2024
Вінгер Баварії Лерой Сане переніс відкладену на кінець сезону операцію.
У понеділок, 8 липня, Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про те, що Лерой Сане переніс операцію у зв'язку зі старою травмою. Він чекав закінчення сезону, щоб лягти під ніж – сезон для вінгера завершився вильотом збірної Німеччини з Євро-2024 в 1/4 фіналу.
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"Після вильоту збірної Німеччини з чемпіонату Європи-2024 Лерой Сане переніс у Мюнхені малоінвазивну операцію на паху. Наприкінці минулого сезону футболіст Баварії страждав від болю. Після успішної операції 28-річний футболіст має повернутися до тренувань разом з іншими учасниками чемпіонату Європи наприкінці липня", – йдеться в офіційній заяві клубу.
Минулого сезону Сане відзначився 10 голами і 12 асистами в 42 матчах за Баварію в усіх турнірах.
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