Захисник Баварії та збірної Канади Альфонсо Девіс став героєм курйозного моменту під час свого стріму на Twitch.

Гравець Баварії випадково натрапив на новину від інсайдера Фабріціо Романо про відхід Еріка Дайєра з мюнхенського клубу.

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"О, ну, ну...! Вони його купили чи це оренда? Він підписує контракт як вільний агент?!" – вигукнув шокований Девіс. Після цього футболіст пожартував із ситуації: "У роздягальні ви справді думаєте, що хлопці приходять до мене і кажуть: "А, я йду з клубу"? Ні!"

До слова, чутки пов'язують Еріка Даєра з можливим переходом до Монако.

Нагадаємо, Дайєр приєднався до мюнхенців у січні 2024 року на правах оренди, а після того, як зіграв необхідну кількість матчів активувалась опція повноцінного переходу. Загалом, Ерік провів за Баварію 45 матчів, у яких відзначився 2 голами та 1 асистом.

When @AlphonsoDavies reacts live on his channel to the Eric Dier & AS Monaco here we go breaking news…



…transfers to next level. What a guy. pic.twitter.com/dYc3WJ5Jc5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2025

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