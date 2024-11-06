Лідер Барселони завершує відновлення від важкої травми – він може повернутись на поле раніше, ніж очікувалось
Захисник Барселони Рональд Араухо має високі шанси повернутись на футбольне поле раніше, ніж планувалось.
Реабілітація Араухо від травми стегна проходить значно краще, ніж очікувалось. Як повідомляє BarcaTimes, його повернення очікують вже наприкінці цього місяця.
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Раніше повідомлялось, що Рональд зможе повернутись на поле лише у грудні або в січні, але ці терміни вдалось скоротити. Сам гравець вже демонстрував світлини з тренувань, що свідчить про його відновлення.
Нагадаємо, Рональд Араухо виступає за Барселону з 2020 року. Загалом 25-річний уругваєць відіграв за "блаугранас" у 150 матчах, в яких забив вісім голів та віддав п'ять асистів.
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