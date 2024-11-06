Реабілітація Араухо від травми стегна проходить значно краще, ніж очікувалось. Як повідомляє BarcaTimes, його повернення очікують вже наприкінці цього місяця.

"Він стане найкращим в історії збірної": капітан Іспанії спрогнозував перспективи "привілейованого" гравця команди

Раніше повідомлялось, що Рональд зможе повернутись на поле лише у грудні або в січні, але ці терміни вдалось скоротити. Сам гравець вже демонстрував світлини з тренувань, що свідчить про його відновлення.

Нагадаємо, Рональд Араухо виступає за Барселону з 2020 року. Загалом 25-річний уругваєць відіграв за "блаугранас" у 150 матчах, в яких забив вісім голів та віддав п'ять асистів.

Барселона втримала перемогу в дербі з Еспаньйолом – 19 хвилин феєрії "блаугранас", три скасованих голи "папуг"