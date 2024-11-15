Лідер Барселони врятував Вінісіуса від вилучення – відео чергової істерики зірки Реала
Вінісіус Жуніор знову продемонстрував негативний бік своєї нестійкої натури.
Зірка Реала став одним з антигероїв невдачі Бразилії у у матчі відбору на ЧС-2026 проти Венесуели (1:1).
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Вінісіус не реалізував пенальті і змарнував шанс вирвати для "селесао" нічию. Також вінгер постійно зривався на суддів. У одному з епізодів бразилець атакував лайнсмена, гаркнувши: "Іди на*уй". Вінісіус цілком міг наговорити собі на вилучення, але прийшов Рафінья і відтягнув норовливого партнера.
Гравець Реала упродовж всієї кар'єри "славиться" своїми істериками, а нещодавня поразка у боротьбі за "Золотий м'яч" могла ще більше підірвати нерви 24-річного бразильця.
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