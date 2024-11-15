Зірка Реала став одним з антигероїв невдачі Бразилії у у матчі відбору на ЧС-2026 проти Венесуели (1:1).

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Вінісіус не реалізував пенальті і змарнував шанс вирвати для "селесао" нічию. Також вінгер постійно зривався на суддів. У одному з епізодів бразилець атакував лайнсмена, гаркнувши: "Іди на*уй". Вінісіус цілком міг наговорити собі на вилучення, але прийшов Рафінья і відтягнув норовливого партнера.

Гравець Реала упродовж всієї кар'єри "славиться" своїми істериками, а нещодавня поразка у боротьбі за "Золотий м'яч" могла ще більше підірвати нерви 24-річного бразильця.

Raphinha stopping Vinicius Jr from attacking the linesman….That’s an example of the difference between an FC Barcelona player & a Resl Madrid player



Terrible behavior from Vini Jr! pic.twitter.com/O18S3xPPf1 — ?? ??? (@psg_chief) November 15, 2024

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