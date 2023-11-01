Іспанець отримав травму напочатку сезону, а саме 24 серпня. Барселона сподівалась, що Педрі зможе приєднатися до команди перед матчем з Реалом. Утім, вирішили не поспішати й дати півзахиснику повністю відновитися.

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Як очікує AS, Педрі зіграє проти Реал Сосьєдада в суботу, 4 листопада. Тренерський штаб хоче, щоб іспанець почав набирати форму перед матчем Ліги чемпіонів проти Шахтаря, яка відбудеться 7 листопада.

З моменту підписання контракту з Барселоною Педрі провів у лазареті 378 днів. З шести травм, які отримав іспанець, п'ять були пов'язані з проблемами зі стегном, також дошкуляло м'язове пошкодження, а ще дві зустрічі він пропускав через коронавірус.

Нагадаємо, 20-річний півзахисник виступає за каталонців з 2019 року. Загалом він зіграв за "блаугранас" 111 матчів, у яких забив 17 голів та віддав вісім асистів.

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