Барселона втратила важливого футболіста на матч проти Сельти у 14 турі чемпіонату Іспанії.

Ламін Ямал потрапив до лазарету після матчу Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди (5:2). Була ймовірність, що півзахисник Барселони повернеться на поле після міжнародної паузи.

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Як повідомляє AS, Ламін Ямал не зможе зіграти проти Сельти у 14 турі Ла Ліги. Вінгер ще не розпочав тренування на полі. Він працював лише у спортзалі над відновленням.

Не ухвалено рішення щодо Еріка Гарсії. Він тренувався з командою, але не завершив його.

"Кулес" наразі очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи у своєму активі 33 бали. Реал набрав 27 очок і перебуває на другій сходинці.

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