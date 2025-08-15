Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження співпраці з Кунде до літа 2030 року. Ще під час азійського турне француз заявив, що контракт з Барселоною узгоджений, і що його залишилося тільки підписати. Він задоволений в столиці Каталонії і не бачить сенсу міняти обстановку, незважаючи на істотний інтерес з боку Манчестер Сіті і Челсі.

Гвардіола не зміг переманити зірку Барселони – гравець підпише новий довгостроковий контракт

Термін попередньої угоди Кунде був розрахований до літа 2027 року. У минулому сезоні 2024/25 він зіграв 53 матчі: пропустив всього сім, причому шість з них – через травму підколінного сухожилля лівого стегна.

Влітку 2022 року Кунде перейшов із Севільї до Барселони за 50 млн євро. Він починав на позиції центрального захисника, але в останні два сезони перейшов на позицію правого захисника, де є безперечним гравцем стартового складу.