Іньїго Мартінес перейшов з Барселони в Аль-Наср на правах вільного агента, інформує офіційний сайт каталонського клубу. Барселона не стала чинити перешкод у цій угоді, хоча раніше контракт Мартінеса з "блаугранас" був розрахований ще на один рік, а сам захисник входив у плани Гансі Фліка.

Відхід Іньїго став "важким ударом" для Фліка – тренеру Барселони довелося шукати іншого гравця на цю позицію

Річ у тім, що під час останнього продовження контракту між гравцем і Барселоною сторони домовилися, що якщо надійде переконлива пропозиція, каталонці його відпустять. Барса дотримала свого слова, подякувавши Іньїго за поведінку під час свого перебування в клубі.

Нагадаємо, Мартінес грав за "блаугранас" з 2023 року. За підсумками минулого сезону він виграв Ла Лігу, Кубок і Суперкубок Іспанії, загалом зігравши за Барселону в 71 матчі та відзначившись 3 голами та 6 асистами.

