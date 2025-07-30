Барселона ще наприкінці минулого сезону бажала продовжити угоду з захисником Жюлем Кунде. Француз підтвердив, що підпише новий контракт з "кулес".

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"Так, все готово для того, щоб я продовжив контракт до 2030 року, коли ми повернемося до Барселони. Все відбулося дуже швидко", – цитує француза Жерар Ромеро.

Нагадаємо, що Кунде виступає за Барселону з 2022 року. Загалом він зіграв у 141 матчі, в яких забив сім голів та віддав 18 асистів. Захисник двічі порушував правила Гансі Фліка. Наставник Барселони залишав захисника на лаві запасних, але не виключав зі складу.

Варто зауважити, що Кунде влітку цікавився Челсі.

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