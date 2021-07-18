Хавбек матрацників вирішив зробити це на стадіоні своєї команди – Ванда Метрополітано. Щоб дівчина ні про що не здогадалася, Льоренте влаштував усе так, ніби це зйомки чергової програми для Атлетіко.

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Зауважимо, що Маркос та Патрісія давно разом. Пара почала зустрічатися у червні 2013 року.

"Маркос говорив, що день, коли він попросить мене вийти за нього заміж, буде найщасливішим у моєму житті. Цей день був вчора. Я повинна була поїхати з ним на стадіон на один захід, а в підсумку пізнала щось особливе. Досі не можу повірити в це", – написала Ноарбе на своїй сторінці в Інстаграмі.

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