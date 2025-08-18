Екс-футболіст, а нині скаут Карпат Михайло Кополовець розповів, як свого часу ледь не зав'язав з "грою мільйонів".

"Чи є в мене якийсь момент із минулого, який залишається у пам’яті, хоча про нього майже ніхто не запитує? Є. Це історія ще з моїх доволі юних років.

Я дуже сильно захворів – була важка пневмонія. Ми тоді грали на якомусь турнірі. Я вже був хворий, але грав – не знав, що маю запалення легень. Тоді не було такого підходу, як зараз: трохи кашляє – вже не грає. А я грав із температурою і, зрештою, мене просто забрала швидка. Лікарі сказали, що все серйозно.

Лежав 23 дні в лікарні. У мене в легенях була вода – довелось відкачувати. Я потім довго відновлювався. І от думаю: а якби тоді не повернувся до футболу? Цей момент для мене – дуже важливий, бо міг усе змінити. Він нагадав, наскільки крихкою може бути кар’єра і життя загалом", – сказав Кополовець в інтерв'ю YeSport.

Нагадаємо, Михайло розпочав професіональну кар'єру в Закарпатті. Також виступав за Карпати, Говерлу, білоруську Белшину, німецький Айнхайт та Минай.

