Захисник РБ Лейпциг Дайот Упамекано залишається бажаним трансфером багатьох топ-клубів Європи. Щоправда, отримати його взимку не вдасться.

Німецький гранд не готовий продавати свого основного оборонця у зимове трансферне вікно, а тому він залишиться в клубі, як мінімум, до літа, стверджує Фабріціо Романо.

Челсі готовий вступити у боротьбу за Упамекано – доведеться витримати конкуренцію шести топ-клубів

Зацікавлені в Упамекано гранди зможуть придбати захисника саме влітку, сплативши фіксовану суму викупу – 42 мільйони євро. Варто зауважити, що за Дайотом вишикувалась ціла черга з топ-клубів – Арсенал, МЮ, Ліверпуль, Реал, Барселона, Челсі та Баварія. Останню називають головним претендентом на гравця.

22-річний француз у поточному сезоні провів за Лейпцпиг 21 поєдинок та відзначився одним голом. Портал Transfermarkt оцінює Дайота Упамекано в 60 млн євро.

РБ Лейпциг – Борусія Д: дивовижне відродження в центральному матчі вікенду, Холанд і Санчо сяють на сотні мільйонів