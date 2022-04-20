Кубок Німеччини, 1/2 фіналу

РБ Лейпциг – Уніон – 2:1

Голи: Сілва, 61, Форсберг, 90+3 – Беккер, 25

Багато хто ще перед півфіналами вручив Лейпцигу трофей, зважаючи на скромний статус конкурентів і форму самих "биків". Але Доменіко Тедеско чимало помучився з Уніоном.

Берлін відкрив рахунок після класної розмашистої атаки – Беккер на дальній стійці замкнув простріл Тріммеля. Після цього столична команда відійшла в оборону та дисципліновано захищала свої володіння. Найкращий шанс забити у відповідь мав Сілва, однак португалець завершив красиву комбінацію неточним ударом.

У другому таймі Лейпциг посилив тиск і все ж оформив камбек. Нкунку нарвався на фол в чужому штрафному та заробив пенальті – Сілва реалізував 11-метровий. А в компенсований час Форсберг вирвав для РБ перемогу. Затяжна атака, в ході якої футболісти Уніона вибивали м'яч з лінії воріт, все ж дійшла до логічного завершення. Швед головою замкнув подачу Хенрікса.

Лейпциг вийшов у фінал Кубка Німеччини, де зіграє з Фрайбургом. Це вже третя поява саксонців у фіналі національного кубка за 4 останні роки. Матч відбудеться 21 травня на Олімпіаштадіоні.

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