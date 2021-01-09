Дортмундська Борусія на виїзді розбила РБ Лейпциг в рамках 15 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг – Борусія Д на "Футбол 24".

Команди провели не надто цікавий перший тайм, проте у другій половині Борусія більш активно увімкнулась у гру та почала розривати суперника. Перший гол організували Холанд, Ройс та Санчо: перший протягнув м'яч правим флангом до штрафного та віддав у центр, Марко продовжив, а Джейдон розстріляв ближній кут.

Борусія Д перевернула центральний матч вікенду та розбила РБ Лейпциг – Санчо та Холанд знову сяють

Трохи пізніше відзначився Холанд – Санчо класним закиданням знайшов голову норвежця. Третій гол у поєдинку також в активі Ерлінга, якому блискуче асистував Ройс – форвард обійшов голкіпера та закотив м'яч у порожні ворота. РБ Лейпциг один м'яч відквитав зусиллями Сорлота.

Таким чином, Борусія Д набрала 28 очок та піднялась на 4 місце, РБ Лейпциг із 31 пунктом залишився другим.