"Леві слід пошукати іншого чарівника": Почеттіно натякнув, що команді бракує трансферів для боротьби за трофеї

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розповів, що команді не вистачає ресурсів для того, щоб боротися за трофеї на декількох фронтах.

"Якщо Даніель Леві (власник "шпор" – прим. Футбол 24) в наступному сезоні скаже, що нам потрібно виграти Лігу чемпіонів або АПЛ, ймовірно, я відповім йому, що йому слід пошукати іншого чарівника, який зможе це зробити, тому що з нашим підходом нічого не зміниться.

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Чи можемо ми бути серед претендентів? Так. Чи будемо битися? Будемо. Чи будемо конкурентоздатні? Звичайно. Але ви не можете сказати "ми зобов'язані перемагати", якщо у вас немає відповідних ресурсів. Не можна приставити до моєї голови пістолет і сказати "нам потрібна перемога", якщо ми не боремося за неї з тими інструментами і ресурсами, що й інші команди.

Я чую, що люди кажуть "Почеттіно в клубі вже п'ять років і нічого не виграв". Звичайно, я нічого не виграв, але на мій погляд, те що ми робимо тут, це щось більше, ніж перемога в турнірі", – цитує Почеттіно Goal.

Зазначимо, за останні два трансферних вікна "шпори" не придбали жодного гравця, встановивши рекорд АПЛ.

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