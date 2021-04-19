"Жозе зі своїм штабом були з нами в один із найскладніших періодів для клубу. Він справжній професіонал, який продемонстрував приголомшливу стійкість у часи пандемії.

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Я насолоджувався співпрацею із Жозе та шкодую, що все склалося не так, як ми з ним планували. Тут йому завжди будуть раді. Ми вдячні Жозе та його штабу за їхню роботу", – наводить слова функціонера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью працював зі "шпорами" з листопада 2019 року. Під його керівництвом Тоттенхем фінішував 6-м у попередній кампанії АПЛ, а цьогоріч вилетів у 1/8 фіналу Ліги Європи та дійшов до фіналу Кубка ліги. У чемпіонаті лондонці наразі посідають 8-ме місце, відстаючи від топ-4 на п'ять пунктів.

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