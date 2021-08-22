"Фармацевти" приголомшили гостей вже в стартові 8 хвилин. Спочатку кіпер Борусії М Ян Зоммер невдало зреагував на відскок від стійки й випустив м'яч у ворота. А згодом Патрік Шик технічно поклав у кут з лінії штрафного.

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Геть поганими справи "жеребців" стали під завісу тайму, коли Ларс Штіндль не реалізував пенальті. На старті другої половини Мусса Діабі з допомогою рикошету змусив Гладбах капітулювати втретє. Добив гостей Надім Амірі, замкнувши простріл юніора Вірца на 87-й.

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