Левченко звернувся до росіян, які зацькували Віду та Вукоєвіча

Колишній півзахисник збірної України та телеексперт Євген Левченко прокоментував ситуацію, що склалася навколо відеоролика Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча. Хорвати після перемоги над збірною Росії в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 скандували "Слава Україні!" та передали привіт Києву.

"Панове росіяне, поясніть мені, будь ласка, що такого хворобливого в словах "Слава Україні!"? Від чого вас так клинить від цього привітання? Тільки не треба про націоналістів, бандерівців і фашистів...", – написав Левченко в своєму твіттері.

Росія – Хорватія: як росіяни двічі зганьбились теорією змови щодо екс-динамівця Віди на ЧС-2018

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Натомість українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, виставляючи низькі бали та залишаючи негативні коментарі про організацію.