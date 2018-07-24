Левченко: За красивим фасадом ЧС-2018 – гнила трухлявина

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко запевнив, що після проведення ЧС-2018 у російському футболі нічого не зміниться.

"Чемпіонат світу закінчився, і все повернеться на свої місця. Не думаю, що Росія отримає великий поштовх у розвитку футболу, тому що система корумпована, неконкурентоспроможна і не працює.

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Якщо не буде змін в Росії на політичному рівні, то нічого не зміниться і на футбольному рівні. Футбол в Росії існував за рахунок іноземців. А так, ні шкіл немає, ні умов, нічого. Глобальних змін не буде. Те, що побачили іноземці – це фасад. За ним знаходиться прогнилий будинок, який або валиться, або вже розвалився.

А фасад стоїть гарний, його підфарбовують, вкладають якісь гроші. Іноземці це бачать. В іншому – талантів немає, ніхто не пробивається в Європу. Чемпіонат слабкий, якщо прибрати іноземців. Фасад для іноземців зробили хороший, а все, що за ним – гнила трухлявина", – розповів Левченко Tribuna.

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