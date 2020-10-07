"Відсутність гравців Шахтаря послабить збірну, як мінімум відсотків на 50. Я вже не кажу про відсутність Олександра Зінченка. Але якраз це і повинно допомогти Андрію Шевченку і його тренерському штабу випробувати інших виконавців. Матчі проти Франції, Німеччини та Іспанії для деяких наших хлопців можуть стати трампліном в основну обойму головної команди нашої країни.

Франція – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Функціонально "синьо-жовті", вірю, не поступляться більш іменитим опонентам, але в плані зіграності і класу, думаю, збірна України буде поступатися.

У мене немає ілюзій, що німці та іспанці є поки сильнішими за збірну України. А ось варіативність складу у суперників набагато краща. Єдине, що я хотів би побажати "синьо-жовтим", так це не відходити від своєї гри, щоб команда дотримувалася свого стилю. І, звичайно, потрібно постаратися якнайменше помилятися. Тоді і претензій, навіть, незважаючи на негативний результат, не буде. А що стосується прогнозу, то, вважаю, було б непогано в цих зустрічах заробити мінімум два очки", – цитує слова Євгена Левченка Команда 1.

Нагадаємо, спаринг Франція – Україна відбудеться сьогодні, 7 жовтня, початок о 22:10.

Франція – Україна: анонс товариського матчу