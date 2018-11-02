Левченко відмовився працювати на російському телебаченні

Колишній гравець збірної України Євген Левченко відмовився працювати на російському "Матч ТВ" попри великий гонорар.

"Кілька разів дзвонили з "Матч ТВ", пропонували співпрацю. Моя перша реакція – це якийсь розіграш. Тому що я 4 роки не їздив до Росії зі зрозумілих причин, у мене чітка позиція з цього приводу.

Несенюк: Шахтар міг сказати, що окупантів виженуть і над Донбас Ареною буде український прапор, а вони мичать щось

Сказав їм, що на даний момент спільна робота неможлива. Поки існує конфлікт між країнами, я не зможу пояснити самому собі причини того, що я їду туди працювати. Для мене це питання закрите.

У плані фінансів там були безмежні можливості. Це в рази більше, ніж я отримую за роботу і в Україні, і в Нідерландах", – сказав Левченко у програмі Вацко Light.