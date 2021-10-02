"У збірної України попереду ключові гри. Нам потрібно обов'язково обігравати Фінляндію, повністю заганяти Боснію вдома і на виїзді. Більше ніяких поблажок і осічок не повинно бути. Ми вже п'ять нічиїх зіграли, навіть з Чехією примудрилися у товариському поєдинку втратити перевагу, тому потрібні лише перемоги. Якщо ми програємо фінам і опустимося нижче за них у турнірній таблиці, буде непросто. До того ж, у них є гра в запасі.

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Дуже шкода, що окрім Маліновського, не буде ще й Зінченка. Він один з тих гравців, хто важливий для збірної. Однак мені подобається, як зараз прогресує Шапаренко в національній команді. Я радий за нього і завжди виділяв цього футболіста. Такі гравці повинні отримувати більше часу і простору.

Будемо говорити відверто, у нас трохи змінилася тактика в порівнянні з тактикою Шевченка. З іншого боку, Шапаренко та Буяльський, які до цього виходили, каші не зіпсували. Я задоволений, що у нас є кістяк футболістів, які непогано виглядають. Але знову-таки – все впирається в результат. Якщо ми переможемо фінів – це буде важливий крок", – сказав Левченко в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, що вже цього місяця збірна України проведе два матчі відбору до ЧС-2022: 9 жовтня – проти фінів на виїзді, а 12 жовтня – із командою Боснії і Герцеговини вдома.

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