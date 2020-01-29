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Левченко: У Нідерландах відзначають, наскільки покращився контроль м’яча у збірної України

17:37 627 Читать на русском
Левченко: У Нідерландах відзначають, наскільки покращився контроль м’яча у збірної України
Євген Левченко / Фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко, який левову частку кар’єри провів у чемпіонаті Нідерландів, поділився думками з приводу ситуації у стані суперника "синьо-жовтих".

"Розмов про матч Нідерланди – Україна поки не чути. Тут головна проблема – відсутність нападників в національній команді. Через травми Євро-2020 можуть пропустити Доніелл Мален і Мемфіс Депай. І як себе поведе головний тренер збірної Рональд Куман у даній ситуації – не зрозуміло.

Дивлюся на збірну Нідерландів і розумію, як Україні буде важко, – Левченко

Кажуть, що молодий і талановитий Майрон Боаду може зіграти на вістрі атаки. Для цього, можливо, навіть поміняють тактичну схему, аби Боаду грав разом з Люком де Йонгом попереду або з Ваутом Вегхорстом, який не погано зарекомендував себе останнім часом.

Думаю, у березневих спарингах і будуть розставлені акценти з прицілом на матч з Україною. Що стосується нашої команди, то в Нідерландах відзначають наскільки рівно Україна пройшла відбір на Євро-2020, наскільки покращився контроль м'яча і як мало ми пропустили голів", – розповів Левченко в коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, збірна України матчем проти Нідерландів розпочне свій шлях на Євро-2020. Команди зустрінуться в Амстердамі 14 червня.

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